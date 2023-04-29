توريد 14 ألفا و777 طن قمح بالقليوبية.. وجهاز جديد لقياس رطوبة المحصول

أعلنت محافظة القليوبية انتظام عمليات توريد القمح في أماكن ومنافذ استلام المحصول بالصوامع ومراكز التجميع والبناكر، حيث وصلت الكميات الموردة إلى 14 ألفا و777 طنا في 10 منافذ بالمحافظة من إجمالي 11 منفذا جاهزا لاستلام المحصول من المزارعين.

توريد محصول القمح في القليوبية

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها، استمرار صوامع القمح في استقبال المزراعين لتوريد القمح المحصول وبلغ المورد حتى الآن 14 ألفا و777 طنا و903 كيلوجرامات، وذلك بإشراف اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في 11 موقعا بالمحافظة، عقب انطلاق موسم التوريد الفترة الماضية.

وأشارت المحافظة أن مراكز توريد القمح بالقليوبية عبارة عن صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح بهدف استلام أكبر كمية من المحصول، حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

قياس نسبة رطوبة محصول القمح بالقليوبية

كما أكدت المحافظة أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لا بد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط، مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها وكذلك المزارعين.

وأوضح بيان محافظة القليوبية أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، وجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح بالقليوبية، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، وكلف رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية توريد القمح بالقليوبية من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم توريد القمح بالقليوبية، وأنه تم توفير كل الإمكانيات واللجان المطلوبة لموسم استثنائي لتوريد المحصول بسهولة ويسر وصرف مستحقات المزراعين في أسرع وقت ممكن بحد أقصى 48 ساعة، في ظل رفع قيمة سعر الأردب إلى 1500 جنيه هذا العام.