تزامنا مع تقلبات الطقس.. الأرصاد تحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية

أجابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على سؤال المواطنين عن موعد ارتداء الملابس الصيفية، وتخزين الملابس الشتوية، يفيد بأن الفترة الحالية غير مناسبة لترك الملابس الشتوية، ونصحت المواطنين، بالالتزام وارتداء ملابس مناسبة للطقس خاصة في ظل التقلبات وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، حتى يوم الاثنين المقبل.

نشاط للرياح

وجاء تحذير الأرصاد في ظل تقلبات الطقس يومي السبت والأحد، ونشاط حركة الرياح، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات، مما يعطي الإحساس ببرودة الطقس، خاصة مع انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء.

سقوط أمطار

كذلك جاءت تحذيرات الأرصاد بعدم تخفيف الملابس قبل الاثنين القادم بسبب، توافر الفرصة لسقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة، خلال يومي السبت والأحد، على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

وأشار بيان الأرصاد إلى أن الإحساس بالبرودة، في طقس السبت والأحد، نتيجة نشاط للرياح على معظم الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع تزامن ذلك مع انخفاض الحرارة بشكل محسوس، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، لأكثر من 8 درجات حتى يوم الاثنين المقبل، لذا يجب عدم ارتداء الملابس الصيفية قبل ذلك الموعد.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وأفد بيان الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، لذا يجب الالتزام بارتداء الملابس المناسبة لدرجة حرارة الجو، حتى تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع يوم الإثنين بعد غد.