«الأرصاد» توضح سبب التقلبات الجوية الساعات الماضية وموعد استقرار الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، مطالبة المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل كبير حتى استقرار الطقس وانتهاء فصل الربيع.

وقالت منار غانم، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إنَّ التقلبات الجوية تأتي بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، كما أن الكتل الهوائية حتى الآن غير مستقرة في درجة حرارتها، ولا تزال الأجواء تميل إلى البرودة ليلًا.

أسباب التقلبات الجوية

وتستمر تلك الأجواء من التقلبات حتى الربع الأول من مايو، وفق منار غانم، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الربيعية واصطحاب جاكيت عند الخروج في الساعات المتأخرة من الليل خاصة للأطفال، حيث تتذبذب درجات الحرارة خلال فصل الربيع المعروف بالتقلبات الجوية.

درجات الحرارة السبت 29 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 30 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة الاثنين 1 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.