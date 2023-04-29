مدير «الدولية للتنمية» لـ«القاهرة الإخبارية»:  الوضع الإنساني بالسودان صعب

أكد الصادق محمد، مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون بالسودان، أن هناك الكثير من الجثث التي لم يتم انتشالها من شوارع الخرطوم منذ اندلاع الاشتباكات قبل أسبوعين، مُشيرًا إلى أن ذلك يُهدد بكارثة بيئية خطيرة بالسودان.

الوضع الإنساني في السوداني

وأوضح «محمد»، خلال مُداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الإنساني في السوداني بالغ الصعوبة، لا سيما بعد أن علّق عدد من المنظمات العاملة بالسودان لأعمالها المُختلفة منذ اندلاع الاشتباكات، وذلك على خلفية الاعتداءات المُتكررة من جانب ميليشيات «الدعم السريع» ضد الفرق التابعة لهذه المنظمات.

حاجةً ماسةً لمساعدات دولية

وأضاف أن هناك حاجةً ماسةً لمساعدات المنظمات الدولية، خاصة في القطاع الطبي المُتأثر بشدة بما شهده السودان على مدى الأسبوعين الماضيين، مُؤكدًا أن المستشفيات في أمس الحاجة لمواد ومُستلزمات طبية تُمكّنها من التعامل مع الأوضاع الجارية في البلاد.

وكان سيد محمد عبدالله، عضو مجلس الأطباء بالسودان، قد أكد، خلال مُداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن 70% من المستشفيات المُتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدى نقابة الأطباء السودانية مُتوقفة عن الخدمة بشكل كامل.