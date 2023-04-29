حددت وزارة النقل، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف، وفق التوقيت الصيفي، والمعروف باسم «قطار العاصمة»، الذي جرى ربطه بشبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى إذ يتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية التي تضم 5 وسائل نقل.

ربط القطار الكهربائي الخفيف بالمجتمعات العمرانية

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف وفق التوقيت الصيفي، والذي كشفه تقرير رسمي لوزارة النقل، التي أكدت أنه جرى ربط القطار الكهربائي الخفيف بالمجتمعات العمرانية المجاورة بميني باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلاً على المواطنين.

تفاصيل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف وفق التوقيت الصيفي

- قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة «المعرفة» الساعة 6:15 صباحا.

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.

- قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.

- قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة «المعرفة» في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.

مواعيد آخر قطار كهربائي خفيف

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة «المعرفة» الساعة 9:30 مساء.

مسار القطار الكهربائي الخفيف

جرى تخطيط مسار القطار الكهربائي الخفيف لخدمة المدن الجديدة المجاورة لمسار الخط، إذ يبدأ من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية ويمتد إلى مدينة بدر ثم يتفرع جنوباً حتى المحطة التبادلية مع القطار السريع وشمالاً إلى العاشر من رمضان بطول 105 كيلومترات و19 محطة.