إطلاق شارة بدء فعاليات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بمطروح

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، إشارة بدء ختام فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة على أرض محافظة مطروح خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 2 مايو، مُرحبا بجميع اللاعبين والوفود المشاركة من أقصى شمال وجنوب وشرق وغرب مصر، من محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح.

وشارك في حضور ختام الفعاليات اليوم السبت، جمال الشورى، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حسان، مدير الإدارة العامة للنشاط الطلاب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد رفاعي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والعمدة خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروحن ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر غنيم، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

ختام نسخة الأوليمبياد الرابعة بمطروح

وأعرب محافظ مطروح لجميع المحافظات المشاركة ووزارة الشباب والرياضة عن سعادته وشكره لاختيار محافظة مطروح لتقام على أرضها النسخة الرابعة من الأولمبياد الرياضي في إطار منافسة رياضية في 12 لعبة فردية وجماعية مع تحقيق التعارف وزيادة تبادل الخبرات والصداقة والمعرفة بين ثقافات أبناء المحافظات الحدودية بما تتمتع به كل محافظة من تراث وهوية متميزة وبرونق خاص يمثل جزء من الهوية المصرية التي تكتمل بتكاملنا جميعا يد واحدة، متمنيا للجميع التوفيق والفوز.

تبادل الثقافة والخبرات

وأكد محافظ مطروح أن تحقيق المزيد من المكاسب ليس بحصاد الميداليات فقط، ولكن أيضا بمزيد من تبادل الخبرات والمكاسب المعنوية والثقافية لمزيد من تأهيل الشباب لاجتياز كل الصعاب، وتأكيد أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

طوابير عرض للفرق المشاركة من المحافظات

وشهدت فعاليات الافتتاح السلام الجمهوري أعقبة طابور عرض لجميع الفرق المشاركة من شباب المحافظات الحدودية الستة، مع تواجد التأمين الطبي من مديرية الصحة بمطروح.