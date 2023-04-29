إحالة أوراق ربة منزل وموظف بالمعاش للمفتي بتهمة قتل شخص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم «ع. ا»، 59 عامًا، موظف بالمعاش، والمتهمة «ف. ع»، 22 عامًا، ربة منزل، إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 24 يونيو للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل المجني عليه «ن.ا.ع» بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندي.

العثور على جثة المجني عليه

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة داخل مصرف المياه بترعة السوهاجية، وملفوفا حول رقبته حبل ومكبل الأيدي والأقدام، وتم نقله إلى المستشفى المركزي جثة هامدة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، حيث قاما باستدراجه إلى أحد الأماكن، وقام المتهم الأول بلف حبل حول عنقه وتكبيله بسلك معدني في يديه ورجليه، فيما قامت المتهمة الثانية بضربه بعصا شوم على رأسهـ وبعدما تأكدا من وفاته ألقيا الجثة في مجرى مياه ترعة أبو عوض، وفرا هاربين.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.