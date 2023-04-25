محافظ القاهرة يتفقد حديقة جديدة في مدينة نصر: هدفنا تحسين جودة الهواء

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حديقة اللواء أركان حرب جمال محمد علي، والتى انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من إنشائها بجوار موقف الحى العاشر الجديد في ميدان الواحة بحى شرق مدينة نصر.

مساحة الحديقة 5 أفدنة

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ الحديقة التى تبلغ مساحتها 5 أفدنة، تأتى ضمن الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة، لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ، والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئي لدى جميع فئات المجتمع .

وأوضح المحافظ أنّ الحديقة يتوسطها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة، تكريمًا للواء مهندس جمال محمد علي، مدير المهندسين العسكريين أثناء حربي الاستنزاف وأكتوبر.

زراعة 202 نخلة مثمرة

من جانبه، قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم زراعة 202 نخلة مثمرة وعدد كبير من الأشجار صديقة البيئة، كما تم إنشاء ممرات بين الأشجار لاستخدامها لهواة ممارسة رياضة المشي، مع إحاطة الحديقة بسور ديكوري لاستكمال الشكل الجمالى لها.

كما تفقد محافظ القاهرة الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، للارتقاء بالمظهر العام لمنطقة مقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر وخلف الغابة الشجرية.

وتشمل الأعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة في المنطقة لتحسين المظهر العام، ويشارك في الأعمال 3 بلدوزر و4 لودر و2 حفار بالإضافة الى 15 سياره قلاب كبير، لتسوية وتمهيد الأرض مع تجهيز الممرات للزراعة والتشجير .

ملف النظافة من الأولويات

وأكد محافظ القاهرة أنّ ملف النظافة يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي، وكذلك لاثره المباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة، تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وثمن محافظ القاهرة على ما تقوم به هيئة النظافة والتجميل القاهرة، من أجل استعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.