اليابان: وصول طائرة تقل 48 مواطنا وأسرهم من السودان إلى طوكيو

هبطت طائرة مستأجرة تقل 48 مواطنًا يابانيًا وأفراد أسرهم الذين جرى إجلاؤهم من السودان، في العاصمة طوكيو، اليوم السبت.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الطائرة غادرت أمس، من قاعدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في جيبوتي.

وأفادت بأنه حتى أمس، تمكن 65 يابانيًا وأفراد أسرهم من جنسيات أخرى من الخروج من السودان إلى دول أخرى منذ اندلاع الصراع هناك، مضيفة أن البعض عادوا إلى اليابان بوسائل خاصة.

ووجه وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، أفراد قوات الدفاع الذاتي الموفدين إلى السودان، بالعودة إلى اليابان بعد انتهاء مهمتهم.