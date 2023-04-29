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اليابان: وصول طائرة تقل 48 مواطنا وأسرهم من السودان إلى طوكيو

كتب:

أ ش أ
01:55 م | السبت 29 أبريل 2023
علم اليابان

علم اليابان

هبطت طائرة مستأجرة تقل 48 مواطنًا يابانيًا وأفراد أسرهم الذين جرى إجلاؤهم من السودان، في العاصمة طوكيو، اليوم السبت.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الطائرة غادرت أمس، من قاعدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في جيبوتي.

وأفادت بأنه حتى أمس، تمكن 65 يابانيًا وأفراد أسرهم من جنسيات أخرى من الخروج من السودان إلى دول أخرى منذ اندلاع الصراع هناك، مضيفة أن البعض عادوا إلى اليابان بوسائل خاصة.

ووجه وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، أفراد قوات الدفاع الذاتي الموفدين إلى السودان، بالعودة إلى اليابان بعد انتهاء مهمتهم.

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بقلم أ ش أ