رئيس وزراء اليابان يصل القاهرة غدا في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط

أكد سفير اليابان لدى مصر، «أوكا هيروشي»، أنَّ رئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا»، سيبدأ زيارته للقاهرة غداً السبت، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.

«هيروشي»: مصر أولى محطات فوميو كيشيدا بالشرق الأوسط وأفريقيا

وأضاف «هيروشي» في تصريحات لـ «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أنَّ زيارة رئيس وزراء بلاده لمصر تستهدف بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر تعد المحطة الأولى لجولته في الشرق الأوسط وأفريقيا: «مصر شريك مهم ولا غنى عنه لبلادنا في المنطقة».

مباحثات مع مسؤولين بارزين في مصر

وأشار إلى أنَّ مباحثات ستجري بين كبار المسؤولين في مصر ورئيس الوزراء الياباني بشأن تعزيز سبل تعزيز التعاون بين البلدين، في مجالات «الطاقة المتجددة» و«البنية التحتية» و«الزراعة» و«الغذاء» و«التعليم»، وكذلك «السياحة».

كما أكد سعي بلاده لاستكشاف الفرص الاستثمارية لزيادة حجم الأعمال في مصر، وكذلك تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التنموية وتعزيز التنمية المستدامة، والاستفادة من القدرات والإمكانات بأسواق مصر التي تمتلك - بحسب قوله - موقعا جغرافيا واستراتيجيا مهما وموارد طبيعية خاصة بمجال الطاقة المتجددة، فضلا عن الأيدي العاملة.

يشار إلى أنَّ زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر تعكس أهمية العلاقة بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في جميع المجالات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، مع الاهتمام بمجالات التكنولوجيا والعلم.

وتتزامن زيارة رئيس وزراء اليابان للقاهرة مع التحديات الاقتصادية والأمنية بالمنطقة وزيادة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين «طوكيو» و«القاهرة» تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة الماضية، حيث تعد اليابان من بين أبرز الشركاء التجاريين لمصر، كما تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية اليابانية المباشرة في مصر، العام الماضي.