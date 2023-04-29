3 أخبار سارة تنتظر المواطنين خلال أيام.. إجازة وصرف معاشات ومرتبات

تزامنا مع حلول شهر مايو 2023، ينتظر المصريون عددا من الأخبار السارة، وهي انتظار الاحتفال بعيد العمال 2023 والمقرر أن يكون يوم الخميس بعد ترحيله من يوم الاثنين الموافق 1 مايو إلى الخميس من نفس الأسبوع بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بترحيل أي إجازات أو عطلات رسمية تصادفت مع بداية الأسبوع أن تكون في نهايته.

إجازة عيد العمال 2023

ومن المقرر الاحتفال بعيد العمال 2023، ووفقا لقانون الخدمة المدنية تمنح إجازة عيد العمال بأجر كامل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك القطاع الخاص، وذلك بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام والذي صدر عام 1991، وكذلك على قانون العمل القادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

صرف معاشات شهر مايو 2023

فيما يتعلق بصرف معاشات شهر مايو 2023، أعلنت الهية القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر مايو 2023 سيكون بداية من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، وقالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مايو بعدة طرق مختلفة منها هى المحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري ومنافذ البريد وماكينات الصراف الآلي.

صرف مرتبات شهر مايو 2023

بحسب وزارة المالية، قررت الوزارة صرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 18 مايو، حيث جرى تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بداية من أبريل، جاء ذلك في إطار حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الأجور.