3 تحذيرات للصيادين بالمحافظات الساحلية من طقس الأسبوع .. دومات مائية ورياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، جموع الصيادين العاملين في مهنة الصيد، وذلك بالمحافظات الساحلية من حالة الطقس المتقلب خلال هذا الأسبوع، حيث تؤدي سرعة الرياح، التي تبلغ ما بين 24 حتى 26 كيلو، لارتفاع في حركة الأمواج بما يتخطى حاجز الثلاث أمتار ونصف، وهو الأمر الذي يؤثر على حركة الصيد للمراكب العامل بمياه البحر الأبيض المتوسط.

3 تحذيرات للصيادين العاملين بالمحافظات الساحلية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن وقت الذروة لارتفاع الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط سوف يكون يومي الإثنين، والثلاثاء، وهو الأمر الذي يؤثر علي حركة إقلاع مراكب الصيد، والتي تتأثر بالتالي:

- سرعة الرياح خلال طقس هذا الأسبوع تؤدي لارتفاع حركة الأمواج لتتخطي حاجز الثلاثة أمتار ونصف.

- تقلبات الطقس خلال هذا الأسبوع تؤدي لحدوث دومات مائية في مناطق العمق داخل المسطح المائي للبحر المتوسط.

- يجب أتباع جميع تعليمات السلامة والأمان البحرية من توافر الوقود، والسترة، وعوامل الإنذار البحرية، خشية حدوث أي ضرر لمراكب الصيد جراء تقلبات الطقس خلال هذا الأسبوع.

توقعات بموجة طقس متقلبة ونشاط كبير للرياح

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت خلال بيان لها عن توقعات بموجة طقس متقلبة ونشاط كبير للرياح بالسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وتراجع في درجات الحرارة.