3 تجار يشرعون في قتل شاب بحدائق القبة بسبب شراء الفاكهة

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، واقعة مأساوية عندما شرع 3 أشقاء تجار فاكهة في قتل شاب وخاله بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهم على شراء الفاكهة، مما تسبب في إصابة الشاب بقطع في الأوتار إثر إطلاق النار عليه وخاله، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم وجار البحث عن المتهمين الهاربين.

جريمة شروع في قتل بسبب الفاكهة

تلقى رئيس مباحث قسم حدائق القبة، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال «أحمد مصطفى» وشخص آخر له صلة قرابة بالأول، مصابين بجروح وقطع أوتار إثر أعيرة نارية (خرطوش) بانتقال قوة من مباحث القسم وبسؤال المصابين، اتهما كلا من «عمرو» و«حسام» و«أشرف أ س» بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابتهما، وفر المتهمين هاربًا، بسبب خلافات بينهم على شراء الفاكهة بدائرة القسم.

ضبط وإحضار المتهمان الهاربان

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم المضبوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين لمحاكمتهما.

المتهمين تسببوا في قطع أوتار يدي

وفقًَا لحديث المجني عليه لـ«الوطن» بدأت أحداث الواقعة عندما توجه الشاب إلي أحد أفرشة الفاكهة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لرغبته في شراء الفاكهة، فحدثت مشادة كلامية بينهمًا توعد فيها أحد المتهمين بقتله، وعندما فضت تلك المشاهدة، ولم يمر الوقت سوى ساعة واحدة وحضرت المتهمين الثلاثة أشقاء بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية وقامو بالتعدي بالضرب عليهما وأحدثوا إصابتي وخالي كان برفقتي».

وأضاف:« أنا فاتح محل مخصص في عمل الكنافة والقطائف بعيد عن أفرشة المتهمين، ولم يكن في نيتي التشاجر معهم، لأنه لم يعد هناك صلة بهم من قريب أو من بعيد، وفوجئت بمشاجرة أحد المتهمين معي».