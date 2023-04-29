كيفية استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023.. إليك الرابط الإلكتروني

أطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في إنجاز مهامهم ومنها استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023 حيث تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلي طريقة الحصول على الكود الطالب من خلال استخراج الأكواد لدخول امتحانات آخر العام التي تنطلق مطلع شهر مايو المقبل على مستوى المحافظات والمديريات التعليمية.

رابط استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023

تستعرض «الوطن» طريقة استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023 من خلال الرابط الإلكتروني على موقع الوزارة ومراحل الحصول علي الكود وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات علي وسائل التواصل الإجتماعي والصفحات الرسمية على «فيس بوك».

طريقة استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023

وأوضح بيان وزارة التربية والتعليم وبيانات المديريات التعليمية بالمحافظات أنه يمكن لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية من استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023 من خلال استكمال الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم باستخدام الرقم القومي للطالب

- الدخول على الموقع المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم من هنا

- اختيار حساب الطالب والنقر فوق علامة التبويب Student Code Services

- الاستعلام وكتابة الرقم القومي للطالب.

- الضغط على استعلام ولظهور كود الطالب.

وأكدت الوزارة أنه عند استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023 يجب مراعاة التحقق عند إدخال البيانات حيث سيتم استخدام هذا النموذج في إجراء الاختبار.