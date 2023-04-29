«الأرصاد» تحذر المواطنين وتكشف حالة الطقس غدا وأبرز الظواهر الجوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 30 أبريل، إذ يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

الطقس غدا في القاهرة

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا ليلا تكون مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، وهو ما يجعل الأرصاد تنصح المواطنين باتخاذ حذرهم عند الخروج في فترات متأخرة.

وأشار بيان الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مماطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل نسبة الرطوبة إلى 70 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتصل إلى 75 على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد الموافق 30 أبريل 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 15

- العاصمة الإدارية 25 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 25- 15

الطقس غدا في دمنهور

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 23 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 24- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 26- 14

حالة الطقس في سيناء

- السويس 25- 16

- العريش 22- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 20- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

حالة الطقس على السواحل

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 22- 16

- العلمين الجديدة 22- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 28- 20

- سفاجا 29- 21

- مرسى علم 28- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

حالة الطقس في الصعيد

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

الطقس غدا في أسوان

- أسوان 30- 19

- الوادي الجديد 29- 15

- أبوسمبل 30- 19.