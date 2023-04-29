توريد 23 ألف طن قمح للشون والصوامع الحكومية في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم السبت، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى اليوم بلغ 23291 طن و797 كيلو بالشون الحكومية والصوامع.

وبدأت أعمال توريد محصول القمح في 15 أبريل الجاري، بجميع المحافظات، وفي محافظة المنيا تم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.

تسهيل أعمال توريد محصول القمح

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.