عناوين ومواعيد مكاتب البريد المسائية بالمحافظات وتكلفة الرسوم

تغطي مكاتب البريد المصري أنحاء جمهورية مصر العربية ما بين مكاتب بريد فرعية وأخرى رئيسية، يعمل بعضها لـ6 أيام بالأسبوع بداية من السبت للخميس وبعضها يعمل خمسة أيام من السبت للأربعاء أو من الأحد للخميس.

مواعيد العمل بداية من الثامنة صباحا خلال الفترة الصباحية، حتي الساعة 1 ظهرا للمكاتب التي تعمل 6 أيام بالأسبوع ومن الساعة 8 صباحا للساعة 3 عصرا بالمكاتب التي تعمل 5 أيام بالأسبوع بينما يمتد عمل بعض مكاتب البريد للفترة المسائية وفقا للبريد المصري تسهيلا على الموطنين.

عناوين مكاتب البريد الفترة المسائية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» عناوين مكاتب البريد بالفترة المسائية بالمحافظات والتي تمتد حتى السادسة مساء.

عناوين مكاتب البريد في محافظ الجيزة

مكتب بريد شارع بين السرايات

مكت بريد جامعة القاهرة

مكتب بريد بولاق الدكرور

مكتب بريد محطة سكك حديد

مكتب بريد الدقي

مكتب بريد مبني الإصلاح الزراعي

مكتب بريد الأورمان

سنترال الأهرام

مكتب بريد الطالبية

مكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

مكت بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد

مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبو النمرس

مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبربالحي الثالث

مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

مكاتب بريد الفترة المسائية بالإسكندرية

مكتب بريد مصطفى كامل بشارع مصطفى كامل بسموحة

مكتب بريد ملك حفني بشارع ملك حفني بالمنتزه

مكتب بريد الرمل بأعلى نفق محطة الرمل أمام محطة الترام

مكتب بريد سيدي بشر ب شارع محطة سيدي بشر أمام الترام

عناوين مكاتب البريد في محافظة القاهرة

مكتب بريد باب البحر في 31 شارع باب البحر، باب الشعرية.

مكتب بريد شبرا مصر في 81 شارع شبرا.

مكتب بريد غمرة في 4 شارع ميدان الظاهر.

مكتب بريد خالد بن الوليد بميدان الجرن، بالشرابية.

مكتب بريد أكاديمية البحث العلمي بشارع القصر العيني، بجوار مسرح السلام.

مكتب بريد سراي القبة ب89 شارع محطة سراي القبة، مصر الجديدة.

مكتب بريد المرج أول بشارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي.

مكتب بريد حلمية الزيتون في 17 شارع الكمال.

مكت بريد الحي السابع في عمارة 69 مساكن عثمان

شارع عبدالخالق ثروت، مبني نقابة الصحفيين، الأزبكية.

مكتب بريد الحلمية الجديدة في 25 شارع مراد.

مكاتب البريد بمحافظة سوهاج

مكتب بريد سوهاج الرئيسي بشارع البحر

مكتب بريد الجلاء بشارع الجلاء

مكتب بريد الزهراء ب16 شارع الزهراء

مكاتب البريد بمحافظة المنيا

مكتب بريد المنيا الرئيسي بأرض سلطان

مكتب بريد أبو قرقاص بميدان المحطة

أسعار خدمات البريد المصري

ويقدم البريد عدة خدمات للمواطنين من بينها التحويلات المالية والبريد السريع وأسعار الخدمات وفقا للبريد المصري كالتالي،

الحوالة حتى 100 جنيه، تستحق رسوم تحويل 5 جنيهات.

الحوالة من 101 جنيه إلى 800 جنيه، تستحق رسوم تحويل 8 جنيهات.

الحوالة من 800 جنيه إلى 50 ألف جنيه، تستحق رسوم تحويل 1% بحد أدنى 8 جنيهات مصري وبحد أقصي 200 جنيه.

أسعار طرود البريد السريع

بينما تبدأ الرسوم المالية عن الطرود المشحونة عبر البريد المصري بداية من وزن أدنى من 20 جراما برسوم 4 جنيهات مصرية.

الطرود التي يبدأ وزنها من 20 جراما حتى وزن 50 جراما تستحق رسوم 5.5 جنيه مصري.

الطرود التي تبدأ من 50 جراما حتى 100 جرام تستحق رسوم 7 جنيهات مصرية.