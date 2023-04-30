درجات الحرارة اليوم 30-4-2023.. استمرار الانخفاض وسقوط الأمطار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 30 أبريل، إذ يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وهو ما يجعل الأرصاد تحذر المواطنين باتخاذ حذرهم عند الخروج.

ووفق بيان الأرصاد بشان حالة الطقس، تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مماطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 15

- العاصمة الإدارية 25 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 25- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 23 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 24- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 22- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 20- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 22- 16

- العلمين الجديدة 22- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 28- 20

- سفاجا 29- 21

- مرسى علم 28- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

- أسوان 30- 19

- الوادي الجديد 29- 15

- أبوسمبل 30- 19.