«الأرصاد» تحذر من التقلبات وحالة الطقس وتكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود تقلبات جوية في معظم أنحاء البلاد، بين ارتفاع وانخفاض للحرارة، بالإضافة إلى العديد من الظواهر الجوية، كما طالبت المواطنين باتخاذ حذرهم وكشفت موعد ارتداء الملابس الصيفية.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية، موعد ارتداء الملابس الصيفية، حيث أشارت إلى وجود تقلبات حتى منتصف شهر مايو.

موعد ارتداء الملابس الصيفية

وقالت منار في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إن نسبة الرطوبة ترتفع في الجو مع بداية شهر يونيو وبالتالي نشعر بالحرارة وبعدها يمكن ارتداء الملابس الصيفية.

الأرصاد تحذر من التقلبات

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، بالإضافة إلى سقوط أمطار على عدد من المناطق والمحافظات.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصد الجوية.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

درجات الحرارة السبت 29 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 30 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.