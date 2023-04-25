تفاصيل مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم وفقًا للتوقيت الصيفي

تواصل الحكومة استعداداتها لتطبيق التوقيت الصيفي نهاية الأسبوع الجاري، كما تستعد وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال والكافيهات والمطاعم، حيث من المقرر تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات آخر جمعة من شهر أبريل الموافق 28 أبريل الجاري حسب القرار الوزاري 456 لسنة 2020 حيث يستمر العمل بالتوقيت الصيفي للمحال من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إن الوزارة ملتزمة بالقرار الوزاري وما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن المواعيد الرسمية لعمل وغلق المحال وفقًا للتوقيت الصيفي.

مواعيد غلق المحلات وفق التوقيت الصيفي

أما مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية وفق التوقيت الصيفي بالمحافظات فتبدأ يوميا من السابعة صباحا وتغلق الحادية عشر مساء مع مد مواعيد عمل المحال لمدة ساعة أيام الإجازات والجمعة والخميس من كل أسبوع لتلبية احتياجات المواطنين، مع استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وأسواق ومحلات الخضار والفاكهة من مواعيد غلق المحلات.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل وغلق المحال والكافيهات والمطاعم في المحافظات الساحلية والسياحية فهي وفق القرار الوزاري يمكن تعديلها من خلال اللجنة العليا لتراخيص المحال بالتعاون مع وزير السياحة بناء على اقتراح من المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مواعيد الورش في الصيف

أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فهي تنطلق من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء لمراعاة السكان وعدم الإزعاج، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.

مواعيد المطاعم والكافيهات

وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات وفق التوقيت الصيفي الذي يبدأ قريبا فهي تعمل يوميا من الساعة الخامسة صباحًا ويتم غلقها الواحدة صباحًا حسب المواعيد الصيفية للمحلات مع اتاحة الفرصة لخدمات الدليفري بالعمل 24 ساعة بالكافيهات والمطاعم لخدمة المواطنين.