ضبط عامل ونجله بتهمة سرقة خزينة أموال بمحطة وقود في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، من مسؤول إحدى شركات الغاز، بتعرض فرعها الكائن بدائرة المركز، لسرقة خزينة حديدية داخلها مبلغ مالي.

عامل ونجله يسرقان خزنة أموال بمحطة وقود

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أنّ وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحطة الوقود المُشار إليها، ونجله يعمل بذات المحطة، يقيمان بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظرًا لمرورهما بضائقة مالية عقدا العزم على الاستيلاء على الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية، وتوجها للمحطة مُستقلان دراجة نارية «ملك أحدهما»، ودخلا إلى المحطة واستوليا على الخزينة المشار إليها بأسلوب المغافلة ولاذا بالهرب، كما أرشدا عن مكان إخفائهما للخزينة دون فتحها بغرفة مُستأجرة بدائرة المركز.