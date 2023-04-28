حبس عامل وابنه بتهمة سرقة خزينة محطة بنزين في طوخ بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عامل ونجله 4 أيام، بتهمة بسرقة خزينة محطة بنزين يعملان فيها لمرورهما بضائقة مالية، وطلبت الجهات تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.

واعترف المتهمان في التحقيقات بالواقعة نظرا لمرورهما بضائقة مالية، حيث عقدا العزم على الاستيلاء على الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية، وأضافا أنهما توجها للمحطة محل الواقعة يستقلان دراجة نارية ملك أحدهما، وقاما بالدخول للمحطة واستوليا على الخزينة بأسلوب المغافلة ولاذا بالهرب، كما أرشدا عن مكان إخفاء الخزينة دون فتحها بغرفة مستأجرة بدائرة المركز.

كشف غموض واقعة سرقة خزينة محطة بنزين

وكانت أجهزة مباحث القليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة سرقة خزينة بها مبلغ مالي من محطة وقود بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل ونجله يعملان في نفس المحطة قاما بسرقة الخزينة لمرورهما بضائقة مالية وتم ضبطهما وأرشدا عن الخزينة دون فتحها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل سرقة خزينة محطة بنزين بطوخ

تلقى العقيد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من مسئول بإحدى شركات الغاز، بتعرض فرعها الكائن داخل إحدى محطات الوقود بدائرة المركز، لسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد، مدير المباحث، وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحطة ونجله يقيمان بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط المتهمين.