هل عيد العمال إجازة رسمية؟.. تعرف على قرار الحكومة الأخير

هل عيد العمال إجازة رسمية؟ سؤال يشغل بال كثير من المواطنين خلال الفترة الراهنة، خاصة موظفي القطاعين العام والخاص، الذين يقرب عددهم من 35 مليون موظف، لذا نقدم التفاصيل الكاملة الخاصة بإجازة عيد العمال، وفقاً للمصادر الرسمية.

هل عيد العمال إجازة رسمية؟

ردا على سؤال: هل عيد العمال إجازة رسمية؟ أعلنت الجريدة الرسمية، أن عيد عمال إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والعام، كما أن مجلس الوزراء، أعلن في بيانٍ، أن إجازة عيد العمال سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس المقبل، بدلًا من يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف موعد الاحتفال سنويا بعيد العمال.

هل عيد العمال إجازة رسمية؟

هل عيد العمال إجازة رسمية؟، أجاب عن السؤال أيضا، حسن شحاتة وزير الدولة لشؤون التنمية المحلية، مؤكداً أن عيد العمال إجازة رسمية، وأنه في ضوء ما أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإجازة عيد العمال مدفوعة الأجر لكل الموظفين في مختلف الوزارات، والهيئات، وشركات قطاع الأعمال، والقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

- إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 27 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 28 يونيو.

- إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر.