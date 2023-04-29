تفاصيل سقوط شخصين في البساتين بحوزتهما مخدرات بحوالي 4 ملايين جنيه

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهمين وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة بقيمة ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه تقريباً.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات رجال الشرطة إلى قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتم استهدافه وضبطه أثناء استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه وبصحبته إحدى السيدات ومقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.

كما ضبط رجال الشرطة كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1,500 كيلوجرام- و1144 قرصًا من الأقراص المخدرة المتنوعة - مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- و4 هواتف محمولة - ميزان حساس»، واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والميزان لإعداد وتهيئة المخدر المضبوط، والسيارة في النقل والترويج، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «3,800,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه تقريباً»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية على مرتكبي جريمة الإتجار فى المواد المخدرة، فقد تناول قانون العقوبات العقوبة، ولكشف العقوبة أوضح حسام همام، المحامي، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة، تبدأ من 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.