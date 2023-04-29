السيطرة على حريق برج حمام أعلى عمارة سكنية في بورسعيد

نشب حريق هائل في برج لتربية الحمام بمساكن يحي الزهور ببورسعيد عصر اليوم أسفر عن تفحم البرج بالكامل ونفوق عدد كبير من الحمام بداخله قبل أن يسيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية على الحريق.

بلاغ بالحريق

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطار من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد يفيد أنه تلقى بلاغا باندلاع حريق في برج حمام على عمارة سكنية بمساكن الجيزة بحي الزهور ونفوق الحمام بداخله.

سيارتان لإطفاء الحريق

وعلى الفور توجهت سيارتان إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق.

كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

وانتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث للتأكد من عدم وجود حالات اختناق أو إصابات

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب برج لتربية الحمام بسبب ماس كهربائي والتهم الحريق البرج والحمام بداخله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث