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مصري عائد من السودان لـ«إكسترا نيوز»: نشكر الرئيس السيسي.. «مش بيسيب ولاده بره»

كتب:

محمد متولي
05:59 م | السبت 29 أبريل 2023
مصري عائد من السودان

مصري عائد من السودان

قدم أحد المصريين العائدين من السودان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري على مساعدتهم في العودة إلى مصر مرة أخرى: «بشكر الرئيس السيسي اللي مش بيسيب عياله بره، وبنشكر الجيش المصري اللي ساعدنا في العودة، ومبسوطين أننا رجعنا لبدنا بالسلامة».

مصري عائد من السودان: الجيش المصري مش بيسيب ولاده بره

وأضاف المصري العائد من السودان في تصريحات لـ«إكسترا نيوز» أنه مكث مدة 4 أيام في منزله بالسودان لا يستطيع الخروج أو العودة إلى مصر، «بكرر الشكر للجيش المصري وكل الشعب المصري، والجيش المصري مش بيسيب ولاده بره وبيجيبهم من كل مكان».

 

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