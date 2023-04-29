مصري عائد من السودان لـ«إكسترا نيوز»: نشكر الرئيس السيسي.. «مش بيسيب ولاده بره»

قدم أحد المصريين العائدين من السودان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري على مساعدتهم في العودة إلى مصر مرة أخرى: «بشكر الرئيس السيسي اللي مش بيسيب عياله بره، وبنشكر الجيش المصري اللي ساعدنا في العودة، ومبسوطين أننا رجعنا لبدنا بالسلامة».

مصري عائد من السودان: الجيش المصري مش بيسيب ولاده بره

وأضاف المصري العائد من السودان في تصريحات لـ«إكسترا نيوز» أنه مكث مدة 4 أيام في منزله بالسودان لا يستطيع الخروج أو العودة إلى مصر، «بكرر الشكر للجيش المصري وكل الشعب المصري، والجيش المصري مش بيسيب ولاده بره وبيجيبهم من كل مكان».