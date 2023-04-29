تجديد حبس 3 متهمين بإصابة شخصين في مشاجرة بمنشأة ناصر

جدد قاضى المعارضات حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية إصابة شخصين بمنشأة ناصر.

تفاصيل الواقعة

بداية بلاغ لوصول إخطار إلى قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة بوجود شخص مصاب بجرح في الظهر، وآخر باشتباه نزيف في المخ نتيجة حدوث مشاجرة.

بالفحص تبين مشادة كلامية بين المصابين وبين 3 أشخاص بحوزتهم سلاح أبيض، بسبب خلافات بينهم على أماكن البيع تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمون على المصابين بالضرب باستخدام الأسلحة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهمين

وعقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.