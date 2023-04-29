«الشباب والرياضة»: بدء أولمبياد المحافظات الحدودية في 12 لعبة فردية وجماعية

بدأت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية «النسخة الرابعة»، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتى 2 مايو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

3 آلاف لاعب يمثلون 6 محافظات حدودية

ويشارك في المنافسات 3000 لاعب ولاعبة، يمثلون كل المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح) بالإضافة إلى مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

يتنافسون في 12 لعبة فردية وجماعية (خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة 50 مترا، ألعاب قوى، 100 متر عدو، 800 متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية «بنين فقط»، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم)، على ملاعب مركز شباب مطروح.

صبحي يشيد برواج الأنشطة الشبابية بالمحافظات الحدودية

وكان الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة أشاد بحالة رواج المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي أقامتها الوزارة في المحافظات الحدودية الفترة الماضية، مؤكداً على مواصلة الوزارة تكثيف هذه المشروعات في قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.