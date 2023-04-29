الوادي الجديد تشارك في فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية

شاركت، محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في فعاليات التصفيات النهائية للأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه وكلاء ومديري عموم، المحافظات الحدودية.الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح.

فاعليات أولمبياد المحافظات الحدودية

وقال بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محافظة الوادي الجديد شاركت في أولمبياد الخاصة بالمحافظات الحدودية حيث بدأت فاعليات البطولة بالسلام الجمهوري والذي شارك فيه أبناء المحافظة، بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والذي قام باستقبال لاعبي الوادي الجديد أفضل استقبال واستضافة، حيث شاركه المحافظة في طابور العرض للمحافظات الحدودية المشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد الحدودية.

أبناء الوادي الجديد يشاركون في 13 لعبة رياضية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إن المحافظة مشاركة بعدد 13 لعبة رياضية في البطولة من ألعاب الرياضية كرة القدم، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة، كرة اليد كرة السرعة، الشطرنج وألعاب القوى 100و 800 متر وثب طويل وتنس الطاولة السباحة حرة و ظهر و بالإضافة إلى كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات و الهمم كما تمت إضافة ألعاب الملاحة الرياضية و شطرنج و تنس طاولة وألعاب إلكترونية خلال الفترة 27 أبريل حتى 3 مايو.

محافظ الوادي الجديد يحضر بطولة الأولمبياد

وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن هناك عدد من قيادات المحافظة مشاركة في هذا العرس الرياضي المميز، لتشجيع اللاعبين المشاركين علي أمل حصول أبناء المحافظة علي المراكز الأولى كعادة المحافظة، مشيراً أن محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط سيتواجد بداية من غداً الأحد مع بعثة للاعبين المشاركين في الأولمبياد الحدودية بمحافظة مطروح، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.