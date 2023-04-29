البابا لـ«الوطن»: «غباء بشري» وراء اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ردا على سؤال لـ«للوطن»، إنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية ما هي إلا «غباء بشري» إذ تقام حروب دون سبب يستدعي قيامها.

البابا تواضروس: لا دخل للكنيسة في أزمة روسيا وأوكرانيا

وردًا على سؤال لـ«الوطن»، خلال لقائه مع صحفيي الملف القبطي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، قال البابا تواضروس، إنَّ الكنيسة لا دخل لها بما يحدث في تلك الشؤون حيث أنها حرب بين روسيا وأوكرانيا وليس الكنائس.

وخلال اللقاء أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منح الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، كنيسة في العاصمة الروسية موسكو، لخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

لقاء البابا تواضروس مع صحفيي الملف القبطي

وجاء ذلك خلال لقاء قداسته مع صحفيي الملف القبطي في لقاء تحت عنوان «لنعمل سويا»، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبمشاركة الأنبا يوليوس، الأسقف العام للخدمات الاجتماعية والعامة، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص بولس حليم، كاهن كنيسة مارجرجس بالقللي، وعدد من المسؤولين عن الميديا القبطية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وسبق وعلق البابا تواضروس الثاني، عن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، خلال أحد عظاته الأسبوعية، العام الماضي، معربًا عن أسفه بسبب الحرب التي بدأت بين روسيا وأوكرانيا، مؤكّدًا أنَّ العالم لا يحتمل اندلاع حرب، بعدما عانى العالم كله من ويلات جائحة كورونا.

وقال البابا وقتها: «نحن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نأسف كثيرًا لهذه الحرب التي بدأت وشيء مؤسف جدًا ما نراه وما نسمعه، ربنا يستر على العالم كله، نأسف لهذه الحرب التي بدأت بين بلدين شقيقين، وكنيستهم كنيسة واحدة وشعبهم شعب واحد، ولهم لغة واحدة، وهما أصدقاء جدًا لمصر، ونتألم لسقوط ضحايا ومصابين، وللخراب والدمار الحادث هناك، والحروب في هذه الأيام تستخدم أسلحة متقدمة بخلاف الحروب قديمًا، وهو أمر مفزع يهدد العالم الفناء».