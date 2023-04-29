«DMC» تبرز ملف «الوطن» حول الذكرى الـ11 لتأسيس الجريدة

عرضت قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بذكرى تأسيس جريدة الوطن الحادية عشر، بعنوان «أنا الشعب»، مجرية حوارًا مع 3 من الصحفيين العاملين بالجريدة.

جريدة الوطن مع الشعب في كل المراحل

وقال محمد علي حسن، رئيس قسم الخارجي بجريدة الوطن، إن هبة حسنين مدير تحرير الوطن، اقترحت بعض الموضوعات التي تم تناولها في العدد الخاص بالذكرى الـ11 لتأسيس جريدة الوطن تحت عنوان «أنا الشعب»، مشيرًا إلى أن جريدة الوطن كانت مع الشعب في كل المراحل التي مر بها من أول بداية صدور الجريدة سواء ورقية او موقع إلكتروني أو انتشارها على السوشيال ميديا.

وأضاف «حسن»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، ان الترمومتر الرئيسي للمتحوى الذي تقدمه جريدة الوطن يكون «الشعب» سواء المواطن العادي او النخبة المثقفة أو الزملاء في نفس المهنة، متابعًا أن جريدة الوطن لا تتناول الموضوعات السياسية فقط بل لها مواقف كجريدة الوطن يذكرها التاريخ منذ أول عدد صدر في عام 2012 مثل: تمرد ومن ثم الانتخابات الرئاسية وكل المواقف السياسية التي مرت.

وأشار رئيس قسم الخارجي، إلى أن جريدة الوطن تقدم محتويات متنوعة من فيتشرات إنسانية وغيرهما، إذ أن كل قسم في الجريدة له انفراداته وتقاريره الخاصة به، لافتًا إلى أن الجريدة لها مصداقية كبيرة وشعبية ضخمة لدى المصريين، موضحًا أن القارئ يدخل على الجريدة لكي يقرأ لصحفي بعينه في الجريدة، وهذا يحدث بنسبة كبيرة لدينا في جريدة الوطن، ذاكر أن التحقيق الخاص به «جنود منسيون» يعتبر «وش السعد عليه»، إذ أنه تم تكريمه وحصوله على اكثر من جائزة من جراء هذا التحقيق الذي قام به.

بينما تحدثت وفاء الصعيدي، صحفية بجريدة الوطن، عن تفاصيل انضمامها لجريدة الوطن في بداية تأسيسها، قائلة: «سمعت إن في جريدة عظيمة يأسسها أستاذنا الفاضل مجدي الجلاد، وقدمت السي في، وبعدها كلمني أستاذ علاء الغطريفي، وعملت انترفيو واتقبلت، وكنا تحديدا في شهر مارس 2012».

وأضافت «الصعيدي»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أن جريدة الوطن انطلقت في شهر إبريل، وكان أول عدد لـ«الوطن» في الأسواق بتاريخ 29 إبريل 2012، مشيرة إلى أن قبل صدور أول عدد للجريدة، كان هناك تسابق بين الجميع من أجل نشر الأخبار الخاصة بكل صحفي في الجريدة الورقية، متابعة أن أول خبر نزل لها في الجريدة كان خبر صغير للغاية 150 كلمة في الصفحة الثانية عن نشاط وجولة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نجوى خليل.

تفاصيل الانضمام للجريدة

وفي نفس الصدد، أوضحت سمر صالح، صحفية في جريدة الوطن، أنها انضمت إلى جريدة الوطن منذ 9 سنوات بعد تخرجها مباشرة، متابعة أنها تخصصت مؤخرا في «فيتشرات» الشارع الخاصة بالقصص الإنسانية في أخر 5 سنوات، مشيرة إلى أنها استفادت من كل الأقسام التي عملت بها المديرين ولكنها فضلت واختارت تخصص «صحافة الشارع» كونها نعمل من خلالها على توصيل صوت المواطنين.

وأكملت «صالح»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أن أكثر القصص التي قامت بها تقربًا لقلبها هي قصة السيدة التي تعمل «فواعلية» وتحمل الرمال والطوب والأثاث وغيرهم في مقابل الحصول على بعض الأموال البسيطة لسد احتياجات أطفالها، موضحة أنه كان هناك استجابة سريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي إذ قام بمداخلة على الهواء مباشرة من أجل تلك القصة.