رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الشيخ أحمد سيف عبر قناة الناس: الرضا في الزواج يعني السعادة بما قسمه الله

كتب:

محمد عزالدين
07:14 م | السبت 29 أبريل 2023
الشيخ أحمد سيف

الشيخ أحمد سيف

قال الشيخ أحمد سيف، إن الرضا من أوائل الصفات التى يجب التحلي بها في الزواج، ويتمثل في الرضا بما أعطانا الله والرضا بالمعيشة، مضيفا أن الرضا هنا معناه السعادة بما قسمه الله. 

أهمية الرضا بين الزوجين

وأضاف الشيخ أحمد سيف، خلال برنامجه «نبى الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن الرضا داخل البيت يوفر على الزوجين أمورا كثيرة ويقرب بين الزوجين مسافات بعيدة.

يذاع برنامج نبى الرحمة على قناة الناس، يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، من تقدم الشيخ أحمد سيف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسياً عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

اقرأ المزيد:

داعية إسلامي يحكي قصة إسلام أبوبكر الصديق عبر قناة الناس

أزهري يروي عبر قناة الناس سبب نزول سورة «المدثر»

أمين الفتوى بدار الإفتاء عن مقولة «استفتِ قلبك» عبر قناة الناس: ليست للعوام

قناة الناس تعرض أنشودة «النبي بدر التمام» لفرقة المرعشلي (فيديو)

علي جمعة يكشف سبب تلقيب الشيخ الحصري بـ«المعلم الأول» عبر قناة الناس

داعية يكشف حقائق مثيرة عن العقل البشري عبر قناة الناس: خلق ليحكم الغرائز

داعية إسلامي عبر قناة الناس: كلمة في القرآن ستندهش عندما تعرف معناها
بقلم محمد عزالدين