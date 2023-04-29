الشيخ أحمد سيف عبر قناة الناس: الرضا في الزواج يعني السعادة بما قسمه الله

قال الشيخ أحمد سيف، إن الرضا من أوائل الصفات التى يجب التحلي بها في الزواج، ويتمثل في الرضا بما أعطانا الله والرضا بالمعيشة، مضيفا أن الرضا هنا معناه السعادة بما قسمه الله.

أهمية الرضا بين الزوجين

وأضاف الشيخ أحمد سيف، خلال برنامجه «نبى الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن الرضا داخل البيت يوفر على الزوجين أمورا كثيرة ويقرب بين الزوجين مسافات بعيدة.

يذاع برنامج نبى الرحمة على قناة الناس، يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، من تقدم الشيخ أحمد سيف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسياً عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.