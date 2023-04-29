إصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك ودراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي في المسافة الواقعة بين قريتي الشروق وسدمنت الجبل في مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك غرب محافظة بني سويف

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي في المسافة الواقعة بين قريتي الشروق وسدمنت الجبل في مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لقربها من مكان الحادث، وذلك لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

اسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم عبد اللطيف . أ . ص أ 60 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وحالة إغماء، ونجله عبد الرحمن 13 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، يقيمان مركز الفشن، ومحمود . س . ع 20 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى بالإضافة إلى إشتباه كسر بالحوض.