صفارة حكم وصفيحة وشريط كاسيت.. وسائل حماية الأرز من الطيور بكفر الشيخ

طقوس تعود عليها المزارعون في محافظة كفر الشيخ، منذ ما يقارب ربع قرن من الزراعة في تربية مشاتل الأرز، أنها عادات تتوارث من جيل إلى آخر، والتي تُعد أحد أساليب تربية مشاتل الأرز التي تساهم في حماية تقاوي الأرز في أوقات الإنبات من أن تلتهمها العصافير، حيث يستخدم صفارة حكم، وصفيحة، وشريط كاسيت، لمنع الطيور أن تأكل التقاوي، وضياع المحصول وهو في الصغر.

صفارة حكم وصفيحة وقلب شريط كاسيت لحماية مشاتل الأرز

ويقول محمد عبدالله، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ، إننا نستخدم بعض الأدوات التي تساعد في حماية مرحلة الإنبات للأرز الشعير في مشاتل الأرز حتى لا تأكلها العصافير، ومنها صفارة حكم، لتصدر صوتا، حتى تتطاير العصافير من حقل المشتل، كما «ندق» بعصا على صفيحة سمن قديمة لتساعد على ذلك، كما يتم تعليق قلب شريط كاسيت على بعض الأعواد الخشبية ليصدر صوت حتى لا تقترب العصافير من المشتل.

ويكمل قائلاً: إن هذا الأمر يستغرق أسبوعا كاملاً حتى تخرج بذور الإنبات من حبات الأرز الشعير، وتبدأ عمليات يطلق عليها التطير عن مشاتل الأرز منذ الساعات الأولى منذ فجر اليوم، حتى غروب الشمس، على مدار أسبوع، مشيراً إلى أنها الطريقة الوحيدة لحماية مشاتل الأرز من العصافير.

الغناء للعصافير كل صباح

ويشاركه في الرأي عبدالعزيز عبدالسلام، مزارع، بمحافظة كفر الشيخ، أننا نردد أغاني «يا عصفورة يا أم دلين، قلتي مني الفدانين وأنا لسه صغير ما بعرفش أطير»، وأغاني المطرب محمد قنديل «يا حلو صبح»، قاصدين جمال الطبيعة، ومشاتل الأرز.

طرق بدائية سائدة لحماية مشاتل الأرز

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن تلك الوسائل البدائية للمزارعين في محافظة كفر الشيخ، تعتبر هي البدائل الوحيدة لحماية مشاتل الأرز في أوقات الإنبات من العصافير، والتي تتنوع بها وسائل إبعاد العصافير، كما سبق ذكرها، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ مستهدف بها زراعة 242 ألف فدان أرز من الأرز الشعير عريض الحبة، والأرز رفيع الحبة.

وأشار أيضا إلى أن أفضل تقاوي الأرز الشعير، صنف جيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 179، وسخا 101، و104، و106، و107، و108، وسوبر 300، وهجين مصر 1.