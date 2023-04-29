رئيس مدينة مرسى مطروح: تنفيذ 8 قرارات إزالة في الخروبة (صور)

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة مستردة 760م 2 لمبان ومنازل بدون سقف مخالفة بدون ترخيص في منطقة الخروبة غرب مرسى مطروح، لتطبيق سلطة القانون لمنع أى حالات تعد على أراض غير مرخصة والبناء بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب بإزالة جميع التعديات والبناء المخالف.

8 قرارات إزالة في مرسى مطروح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، إنه تجري تنفيذ 8 قرارات إزالة مخالفات البناء بمساحة مستردة 760م 2 لمباني مخالفة بدون ترخيص ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك من خلال الحملة المكبرة تحت إشراف نائب رئيس مدينة مرسى مطروح ناصر النجار وإدارة تحسين البيئة وبتأمين من شرطة المرافق بمطروح.

منع حالات تعد على أراضى الدولة

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح ببيان أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدى على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

الحفاظ على أملاك الدولة

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بعدم البناء على الأراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.

إزالة مخالفات المباني في 8 مدن

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رؤساء مراكز المدن الثمانية بنطاق المحافظة بإزالة المباني المخالفة بدون ترخيص حفاظا علي أرواح المواطنين، وتطبيق سلطة القانون لمنع أى حالات تعد على أراضي الدولة.