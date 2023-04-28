إزالة 6 تعديات وتحرير 90 محضر إشغال في ملوي وأبوقرقاص والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على المظاهر العشوائية وتسهيل حركة المرور.

حملة لرفع الإشغالات في ملوي

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة ومركز ملوي، حملة لرفع الإشغالات بشوارع توني بك والعرفاني وسعد زغلول والشهداء، وأسفرت عن تحرير 60 مخالفة تنوعت بين 25 إزالة إدارية، و17 محضر إشغال طريق، و10 محاضر بائع متجول، و8 محاضر إدارة منشأة دون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي وسط المدينة، أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال طريق، وكذلك إزالة التندات المخالفة بشارع الحسيني.

إزالة تعديات بالطرق العامة

وفي مركز أبوقرقاص نفذت الوحدة المحلية حملة لرفع كافة التعديات على الطريق العام وجانبي الشوارع وإزالة جميع العوائق الموجودة على الطريق، حيث استهدفت الحملة رفع إشغالات المحلات التجارية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بنطاق المدينة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للارتقاء بالشكل العام للمدينة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 6 حالات تعد منها إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية، وفك شدة خشبية لدور أرضي خارج الحيز العمراني بقرية دمشير، وإزالة 3 حالات تعد لبناء مخالف بقرية بني مهدي، وحالتين بقرية ريدة، كما تم رصد حالة تعدي بعمل شدة خشبية لصب أعمدة دور أرضي دون ترخيص، وتم التحفظ على مواد البناء المخالف، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.