مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالمنوفية

لقي شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء مرور الطريق بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، كما انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل مصرع شخص في مركز الباجور بالمنوفية

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع شخص بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إثر اصطدام سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث علي طريق الباجور

علي صعيد آخر، شهد مساء اليوم السبت، مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق تلبنت أبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلي الفور تم الدقع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إخطار اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية بالواقعة.