مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة أمام قرية صفط الحنة التابعة لمركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية مساء اليوم السبت، تم نقلهم لمستشفى الزقازيق الجامعي وتم التحفظ على الجثة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة أمام قرية صفط الحنة التابعة لمركز شرطة أبو حماد.

الدفع بسيارات إسعاف

انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية الأمن بالشرقية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه والمعاينة واتخاذ الاجراءات القانونية، فيما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف إلى محيط الحادث وأبلغت الجهات المعنية بالواقعة.

محضر بالواقعة

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلفي الرعاية الطبية اللازمة فيما تم التحفظ على جثة المتوفي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بالدفن وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.