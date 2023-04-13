مصنع سكر أرمنت يستقبل مليون طن قصب بالأقصر

قال الكيميائي محمد خميس، نائب مدير مصنع سكر أرمنت جنوب الأقصر، إنه جرى توريد مليون طن من محصول قصب السكر حتى اليوم الموافق 13 أبريل، منذ بدء عملية التوريد مطلع يناير 2023 ومن المقرر أن ينتهى موسم التوريد أول أيام عيد الفطر المبارك.

انتهاء موسم التوريد

وأضاف خميس لـ«الوطن»، أنه يتبقى توريد حوالي 30 ألف طن من محصول قصب السكر حتى عيد الفطر موعد انتهاء موسم التوريد، من المزارعين المعتمدين لدى المصنع، حيث تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بمحصول قصب السكر التي تورد للمصنع حوالي 36 ألف فدان.

إنتاج حوالي 118 ألف طن سكر

وأشار نائب مدير مصنع سكر أرمنت، إلى أن إنتاجية هذا العام أقل من العام الماضي بنحو حوالي 50 ألف طن من محصول القصب، لافتا إلى أن المصنع من المقرر أن يستقبل مليون و30 ألف طن من أصل مليون و80 ألف طن، وتلك الإنتاجية من محصول القصب تنتج حوالي 118 ألف طن سكر.

إنتاجية محصول القصب جيدة

واستطرد: «عادة ما تختلف الإنتاجية كل عام عن الآخر طبقا لعدة عوامل أهمها، الطقس والذي قد يؤثر على الانتاجية لكن على كل الأحوال هذه الإنتاجية من محصول القصب جيدة».

أقدم وأكبر مصنع سكر

يشار إلى أن مصنع سكر أرمنت بالأقصر، يعتبر من أقدم وأكبر مصانع السكر الموجودة في الصعيد وأنشئ عام 1869 وبدأ العمل فيه عام 1876، ويستهدف المصنع أكثر من 36 ألف فدان من محصول القصب، والتي تعطي إنتاجية حوالي مليون و100 ألف طن قصب سنويا، وينتج المصنع حوالي 122 ألف طن سكر.