أسعار التكييفات 2023 في الأسواق.. تبدأ من 12 ألف جنيه 

مع قدوم فصل الصيف يبحث الكثيرون عن أسعار التكييفات 2023 والمفاضلة بينها لاختيار الأنسب لهم، من حيث الجودة والفئة السعرية والمميزات التي يقدمها وتوفير استهلاك الكهرباء، حيث تكون المراوح غير كافية في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجنوبية التي تميز بارتفاع درجات حرارتها.

واهتماما بما يبحثه عن الجمهور تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز أسعار التكييفات 2023، وفقا لما هو معروض بأسواق الأجهزة الكهربائية.

أسعار التكييفات 2023 في الأسواق

وجاءت أسعار التكييفات 2023 في الأسواق كما يلي:

وجاء تكييف شارب اسبليت 5 حصان بارد- ساخن، مزود بوضع توفير الطاقة أبيض اللون بسعر 47.870 جنيه.

ووصل سعر تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان، بارد - ساخن، انفرتر ديجيتال مزود بخاصية البلازما كلاستر لون أحمرن بسعر 20.805

وسجل سعر تكييف شارب اسبيلت 1.5 حصان، ساخن - بارد، أنفرتر، ديجيتال مزود بخاصية البلازما كاستر لون أسود بسعر 20.805.

ووصل سعر تكييف شارب اسبليت 1.5 حصانن بارد- ساخن، أنفرتر، ديجيتال مزود بخاصية البلازما كاستر لون أبيض بسعر 20.450.

تكييف كاريير أو بتيماكس برو 1.5 حصان بارد فقط، بسعر 13.535.

تكييف كاريير أو بتيماكس برو 4 حصان بارد - ساخن، بسعر 38.775.

تكييف سبليت ديجيتال ميديا ميشن برو، بارد فقط - 2.25 حصان بسعر 17.035.

تكييف فريش بروفيشنال تربو,1.5 حصان بارد، بسعر 12,000.

كييف كاريير اوبتيماكس برو بارد ساخن سبليت بلازما - 2.25 حصان، بسعر 19.945.