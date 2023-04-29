داعية إسلامي يتحدث عبر قناة الناس عن عظماء بشروا بنبوة سيدنا محمد

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، داعية إسلامي، إن هناك طبقة تعلقت بزمن النبي محمد قبل أن يأتي في الدنيا، وهم الأنبياء، مثل سيدنا إبراهيم والنبي عيسى.

موارد الهدايا العظمى

وأضاف الجندي، خلال برنامج «آيات بينات»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن الله سبحانه وتعالى جمع للناس موارد الهدايا العظمى والرحمة، فجعلنا نستقبل البيت الحرام في قبلتنا، وشرفنا بالنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستشهد الدكتور أسامة فخري، بقول الله تعالى عن سيدنا عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وعن سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.