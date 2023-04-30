وزارة الشباب تعلن عن فرص عمل جديدة.. مرتبات تصل إلى 4 آلاف جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، توفير فرص عمل جديدة بفروع شركة رنين.

وقررت تمديد موعد التقديم للوظائف وفقا لمستجدات التوقيت الصيفي، وذلك بمد موعد التقديم للوظائف إلى يوم الثلاثاء 2 مايو بدلا من الاثنين 1 مايو، ومد مواعيد التقديم إلى الرابعة عصر بدلا من الثالثة ظهرا.

«الوطن » تستعرض فرص العمل الجديدة ومواصفاتها والشروط المطلوب توافراها في المتقدمين وآخر موعد لتقديم الطلبات على النحو التالي:

وظيفة مدير فرع بخبرات

1- مدير فرع (يشترط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع)

2- مسئول استلامات FMC3

3- مراقب مخزون

4- وظيفة رئيس قسم مبيعات الموبيليا

5- بائع (أدوات منزلية - أجهزة كهربائية - مفروشات - لعب أطفال - موبيلات)

6- مشرف كاشير

7- موظف خدمة عملاء

8- كاشير

9- مراقب كاميرات

10- موظف أمن

11- عمال تحميل وخدمات ونظافة

الشروط المطلوبة في الراغبين للوظائف

خريجون فقط (جميع المؤهلات)

• موقف واضح من التجنيد

• لا يزيد السن أثناء التقديم عن 39 عاما

مكان العمل: مدينة العاشر من رمضان

المميزات والحقوق

- مرتبات مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه

- رواتب أخرى حسب كل وظيفة و الخبرة

- حوافز شهرية

- حوافز بيع يومية

- اجازات سنوية ورسمية

- استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير

- زيادات سنوية ومنح ومكافآت

- تأمين طبي واجتماعي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:https://forms.office.com/r/Cbmp9TQZTd

للتقديم بريديا :المجاورة 10 الحى الأول - العاشر من رمضان - مركز شباب العاشر من رمضان

التقديم باليد

اللوكيشن:

https://maps.app.goo.gl/i1En1ppZTykJ7iQ69

آخر موعد للتقديم والمقابلة: يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 من الساعة 10صباحا وحتى 4 مساء.

لأي استفسار الاتصال علي الأرقام التالية : 01158245553 – 01154012422 – 01121220066

مواعيد الاتصال من 9 ص حتى 7م.

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com/