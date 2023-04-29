أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في القاهرة والجيزة.. تعمل لـ2 ظهرا

حددت وزارة الصحة والسكان، أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في القاهرة والجيزة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ضمن استكمال متطلبات أداء فريضة الحج للمتقدمين له هذا العام.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في القاهرة والجيزة

وفيما يلي، ترصد «الوطن» أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في القاهرة والجيزة للتسهيل على المقبولين على أداء فريضة الحج هذا العام.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في القاهرة

وجاءت أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في القاهرة على النحو التالي:

- مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار

- مكتب صحة المحكمة

- مكتب صحة نصر ثان

- مكتب صحة الشريف

- مكتب صحة المعادي

- مكتب صحة عابدين

- مكتب صحة قصر النيل

- مكتب صحة نصر أول

- مكتب صحة التجمع الأول

- مكتب صحة الست خضرة

- مكتب صحة الأسمرات

- مكتب صحة الزاوية القديمة

- مكتب صحة العباسية

- مكتب صحة المنيل

- مكتب صحة الأندلس

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في الجيزة

فيما جاءت أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في الجيزة على النحو التالي:

- مكتب التطعيم الدولي

- مكتب صحة الطالبية

- مركز ميت عقبة

- مكتب صحة كرداسة

- مكتب صحة أكتوبر

- مكتب صحة الحوامدية

- مكتب صحة الباويطي

- مكتب صحة أطفيح

- رعاية شمال العياط

- مركز صحي زين

- رعاية طفل البدرشين

- مكتب صحة أوشيم

- رعاية طفل زايد

- مكتب صحة الصف

- وحدة نكلا

مواعيد عمل مكاتب تطعيم الحجاج

ومكاتب التطعيم للحج بالقاهرة والجيزة 2023 يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، ماعدا الإجازات والعطلات الرسمية، ويجري تقديم الخدمات والأمصال والتطعيمات الإلزامية، وتشمل لقاح الإنفلونزا الموسمية ويحصل عليها الحاج قبل السفر بـ15 يوما على الأقل لجميع الفئات العمرية، أما التطعيم الرباعي يكون قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل لجميع الفئات العمرية.