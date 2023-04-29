تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بكفر الشيخ اليوم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات الإزالة تمكنت اليوم من تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز فوه منها 8 حالات على مساحة 6 قراريط و8 أسهم، 1140 مترا، و4 حالات لحماية نهر النيل على مساحة 111 مترا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

يأتي ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، التي تستمر فعالياتها على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو المقبل.

التشديد على رؤساء المدن بمتابعة الموقف

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه تم التشديد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كل أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ21 من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

حملات الإزالة مستمرة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة للتعديات على الرقعة الزراعية، مستمرة ولا تهاون مع المخالفين في إطار القانون، مع ضرورة إزالة المباني من المهد.