جدول امتحانات رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي في سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن موعد جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالمحافظة للمدارس الرسمية اللغات والعامة للصفوف الرابع والخامس والسادس بالفترتين الصباحية والمسائية.

وحددت الضوابط التي يجب اتباعها خلال الامتحانات التي تمتد من 4 حتى 5 أيام وفقا للصف الدراسي خلال شهر مايو المقبل لعقد الامتحانات بالمواد الفرعية والرئيسية، مابين ساعة ونصف حتى ساعتين ونصف.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كالتالي،

يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف وعقد امتحان مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعة ونصف

يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023: عقد امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف وعقد امتحان مادة المهارات المهنية خلال ساعة ونصف.

يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023: عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف، وعقد امتحان ict خلال ساعة ونصف.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي

يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف وعقد امتحان مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعة ونصف

يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023: عقد امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف.

يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023: عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف.

إجراءات امتحانات المرحلة الابتدائية

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عدة ضوابط لسير امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس منها،

- إجراء الامتحانات للصفوف الابتدائية في لجان مؤمنة

-الالتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية بالامتحانات.

- تصوير جدول الامتحانات وإعلانها للطلاب قبل موعد الامتحانات

- تسيير الامتحانات بالتبادل بين الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي يوما ويوما.