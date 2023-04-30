تطوير وإنشاء 19 مكتب بريد بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الشرقية في مركز الحسينية أعمال التطوير وذلك للنهوض بالحياة داخل قرى الريف المصري وكان من حظ قرى المركز والبالغ عددها نحو 41 قرية إقامة نحو 894 مشروعا في كافة القطاعات الحيوية أهمها الصحة، التعليم، الطرق والكباري والخدمات العامة فضلا عن أعمال التطوير ومؤخرا تم تطوير 19 مكتب بريد بقرى مركز الحسينية.

إنشاء وتطوير 19 مكتب بريد

وأوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية في تصريحات لـ"الوطن" انه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 مكتب بريد موزعة في القرى بواقع تنفيذ 13 مكتبا فيما يجرى تنفيذ 2 آخرين بنسبة تنفيذ 73%، لافتا إلى أن إجمالي المشروعات بلغت 894 مشروعا في المرحلة الأولى بالمركز ضمن مبادرة رئيس الجمهورية موزعة في 41 قرية بالمركز.

أعمال تطوير مكاتب البريد ضمن مبادرة حياة كريمة

وأشار رئيس مجلس مدينة الحسينية إلى أنه تم اختيار مركز الحسينية لإقامة أعمال التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة لأنه مساحة جغرافية شاسعة فضلا عن وجود تعداد سكاني كبير به كما أنه يفتقر للخدمات العامة وأبسطها لذا تم اختياره لإقامة أعمال التطوير به في عدد41 قرية بواقع 894 مشروعا.

وتابع معجل أن المشروعات المقامة والتي تم تطويرها موزعة على مشروعات الصرف الصحي، تبطين الترع ومياه الشرب وحدات الإسعاف مجال التعليم والأبنية التعليمية والصحة والصرف الصحي والمياه والكهرباء هذا بالإضافة إلى تطوير عدد من المشاريع المقامة بالفعل.

شبكات الصرف الصحي وشبكات الغاز

ومن بين الخدمات التي تم إدخالها للقرى بمركز الحسينية إدخال شبكات الصرف الصحي وشبكات الغاز كما تم رفع كفاءة 13 كوبري وتبطين 7 ترع وغيرها من الخدمات والمشروبات