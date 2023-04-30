4 مدن ضمن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس اليوم.. العظمى 30 مئوية

تستمر درجات الحرارة الحرارة بطقس اليوم الأحد بالانخفاض ما بين درجة حتى درجتين عن أمس السبت على مختلف أنحاء الجمهورية، بطقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا، بينما تسجل 4 مدن مصرية أعلى درجات الحرارة رغم انخفاض الأنحاء عامة وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتسجل المدن الدافئة، درجات حرارة، 30 درجة مئوية للعظمى، في طقس حار نهارًا، مع سطوع الشمس و درجة الحرارة الصغرى بين 18 لـ 21 درجة مئوية، في طقس معتدل لمائل للبرودة ليلا.

طقس المدن الدافئة

ترتفع نسبة الرطوبة بطقس اليوم الأحد على المدن الأكثر دفئا اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة بالظل، مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة وإنعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة، التي تنتمي لجنوب صعيد مصر.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الأحد والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكل منها وفقا للأرصاد الجوية المصرية، وهي كالتالي:

- أسوان 30 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

- أبو سمبل 30 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- الأقصر 30 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- أبو رماد 30 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.