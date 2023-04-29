حبس متهم بالنصب على مواطن في الدقهلية.. محامٍ يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس أحد المتهمين لنصبه على آخر بالدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمركز شرطة بني عبيد بالدقهلية يفيد بتضرر أحد الأشخاص من مالك مكتب استيراد وتصدير.

بالفحص تبين أن المالك له معلومات جنائية سابقة وأنه قام بوعد المجني عليه بتعيينه بإحدى الشركات وتحصله منه على مبلغ مالي نظير ذلك، إلا أنه لم يحقق ما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي الذي تحصل عليه من الشاكي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية المتوقعة

عن عقوبة النصب والاحتيال، قال المحامي أيمن محفوظ، إنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.