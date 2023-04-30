الداخلية تنفي عطل جهاز رادار بالطريق الدائري أسفل محور جوزيف تيتو

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعليق يزعم بوجود عطل بجهاز الرادار المتواجد بالطريق الدائري أسفل كوبري محور جوزيف تيتو – بمحافظة القاهرة .

فحص الرادار

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً واضطلاع الشركة المسئولة عن صيانة الردارات بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والتي تشمل ضبط زوايا الكاميرات – ضبط وتهيئة السرعة المُحددة "أعمال المُعايرة" أعمال النظافة والوقاية للمحتويات الداخلية بصفة مستمرة والتأكد من دقة المخالفات لجميع أنواع المركبات، وأن الرادار المُشار إليه قد تم فحصه في المواعيد المُقررة وتبين سلامته. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.