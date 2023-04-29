نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 محافظة الفيوم.. الرابط وموعد الظهور

ساعات قليلة فقط هي كل ما يفصلنا عن إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 محافظة الفيوم المقرر أن يتم إعلانها غدًا الأحد الموافق 30 أبريل، على بوابة الحج المصرية، بحسب إعلان وزارة السياحة في بيان لها، وذلك بعدما تم غلق باب التقديم في الحج السياحي يوم الخميس الماضي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 محافظة الفيوم فضلًا عن رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى تظهر نتيجة قرعة الحج 2023

وطرح العشرات من المتقدمين للحج سؤالًا حول متى تظهر نتيجة قرعة الحج 2023 محافظة الفيوم وهو ما أجابت عنه وزارة السياحة بأنّ من المقرر أن يتم عمل القرعة وإعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 غدًا الأحد.

نتيجة قرعة الحج 2023 بالرقم القومي

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي لأهالي محافظة الفيوم بصورة إلكترونية من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2023 عبر بوابة الحج المصرية.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 معرفتها والتأكد أنّه حالفهم الحظ من عدمه من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على بوابة الحج المصرية من خلال الضغط هنا. الضغط على اختيار "استعلام عن نتيجة القرعة". إدخال الرقم القومي للمتقدم. إدخال رقم المصنع وهو الرقم الذي يقع أسفل الصورة في البطاقة الشخصية. اختبار المحقق. الضغط على كلمة "بحث" وستظهر النتيجة على الفور.

ما سعر الحج السياحي 2023؟

وتجيب وزارة السياحة عن سؤال الآلاف حول ما سعر الحج السياحي 2023 فقد كشفت أسعار الحج السياحي 2023 لا تشمل تذاكر الطيران كالتالي:

سعر الحج السياحي 2023 «برنامج 5 نجوم صف أول على الحرم» تبلغ نحو 310 ألف جنيهًا.

سعر الحج السياحي 2023 «برنامج 5 نجوم صف ثان على الحرم» تبلغ نحو 275 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي 2023 على بعد 1250 مترً وحتى 4 آلاف مترًا من الحرم "فنادق 5 نجوم" تبلغ نحو 230 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي 2023 «البرنامج الاقتصادي طيران» تبلغ قيمتها نحو 130 ألف جنيهًا.

سعر الحج السياحي 2023 «البرنامج الاقتصادي بري» تبلغ قيمته نحو 130 ألف جنيه.